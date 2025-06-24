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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
2 хв

У гіпюровій сукні з воланами: Скарлетт Йоганссон сяяла в красивій сукні на червоній доріжці

Акторка продемонструвала почуття до друга-актора на цьому заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

40-річна Скарлетт Йоганссон з’явилася на прем’єрі фільму «Світ Юрського періоду: Відродження». Захід відбувся в Нью-Йорку, а акторка сяяла на ньому в оригінальній і ніжній сукні від бренду Givenchy.

На Скарлетт була обтисла сукня максі зшита з ніжного гіпюру відтінку айворі. У вбрання були тонкі бретельки, декольте-серце і підкреслена талія тонким поясом.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Також на спідниці її сукню прикрашали волани із світло-кремового шифону, які були на стегнах та подолі. Вбрання акторка доповнила прикрасами від David Yurman, взуттям на платформі, макіяжем та зачіскою-хвостом.

Вийшов на червону доріжку зі Скарлетт і її чоловік — комік Колін Джост. Він, щоб відповідати луку дружини, одягнув білий костюм із фактурної тканини, сорочку та кросівки.

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон і Колін Джост / © Associated Press

Однак присутність чоловіка не завадила Скарлетт також поцілувати колегу з фільму Джонатана Бейлі.

Скарлетт Йоганссон та Джонатан Бейлі / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон та Джонатан Бейлі / © Associated Press

«Я вірю у можливість показувати любов різними способами. І якщо ви не можете цілувати своїх друзів… життя надто коротке, щоб цього не робити», — сказав Бейлі в інтерв’ю Entertainment Tonight, коли його запитали про поцілунки з його колегою з фільму.

Попри розмови про поцілунки пари, за ними немає нічого, окрім дружби, оскільки Бейлі — відкритий гей.

Скарлетт Йоганссон та Джонатан Бейлі / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон та Джонатан Бейлі / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше Скарлетт відвідала також прем’єру фільму в Лондоні, де продемонструвала гламурну сукню з бісером від Vivienne Westwood, яка була прикрашена драпуванням і теж виконана у світлому відтінку.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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