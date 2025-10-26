ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

У гірчичній блузці і хутряних штанях: Елізабет Олсен у стильному аутфіті з’явилася на церемонії

36-річна акторка мала чудовий вигляд на світському заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Олсен

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала стриманий, але стильний лук від бренду Khaite з колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Він складався з чорних хутряних штанів-кльош і блузки вільного крою зі складками, високою горловиною і єпископськими рукавами.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Образ Олсен доповнила лакованими гостроносими туфлями кольору марсала. У неї було розпущене волосся, макіяж із рожевими рум’янами і лаконічні сережки у вухах.

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен / © Associated Press

Нагадаємо, Елізабет Олсен на Міжнародному кінофестивалі в Торонто постала у чорній сукні з бісером від бренду Emilia Wickstead.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie