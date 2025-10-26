- Дата публікації
- Шоу-бізнес
У гірчичній блузці і хутряних штанях: Елізабет Олсен у стильному аутфіті з’явилася на церемонії
36-річна акторка мала чудовий вигляд на світському заході.
Елізабет Олсен відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи вона обрала стриманий, але стильний лук від бренду Khaite з колекції прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Він складався з чорних хутряних штанів-кльош і блузки вільного крою зі складками, високою горловиною і єпископськими рукавами.
Образ Олсен доповнила лакованими гостроносими туфлями кольору марсала. У неї було розпущене волосся, макіяж із рожевими рум’янами і лаконічні сережки у вухах.
Нагадаємо, Елізабет Олсен на Міжнародному кінофестивалі в Торонто постала у чорній сукні з бісером від бренду Emilia Wickstead.