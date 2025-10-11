- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
У гірчичній сукні на тонких бретельках: Емма Стоун одягнула Louis Vuitton на Лондонський кінофестиваль
Ця сукня ідеально пасувала акторці, але головним у ній був не фасон, а дивовижний колір.
36-річна акторка Емма Стоун просто сяяла, коли вийшла на червону доріжку Лондонського кінофестивалю. Вона з’явилася на прем’єрі фільму «Бугонія», в якому зіграла головну роль.
Для заходу Емма обрала лаконічну сукню гірчичного відтунку, що була прямого фасону і на тонких бретельках. Вбрання ідеально балансувало між голлівудським шиком, гламуром і простотою, а доповнила Емма цю сукню, пошиту для неї на замовлення, довгою легкою накидкою і квадратною сумкою.
Відтінок сукні доповнював її колір шкіри, макіяж і мідно-руде волосся, яке стилісти уклали цього разу в легку хвилю.
Уперше фільм показаного у Венеції на міжнародному кінофестивалі. Тоді Емма на червоній доріжці сяяла в сукні з бісером.