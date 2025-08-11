У гламурній "металевій" сукні: Енн Гетевей на зніманнях другої частини "Диявол носить Prada"

Патрік Браммелл і Енн Гетевей / © Getty Images

Американська акторка Енн Гетевей повернулася до своєї культової ролі у фільмі «Диявол носить Prada», прем’єра, якого запланована на 2026 рік. Робота над фільмом зараз у самому розпалі в Нью-Йорку, і багато сцен знімають просто на вулиці, де декораціями слугують пейзажі міста.

Під час чергової роботи над картиною Енн помітили з австралійським актором Патріком Брамеллом, знімання відбувалися в Брукліні. Актори явно були задіяні в романтичній сцені, а Брамелл, ймовірно, майбутній потенційний романтичний інтерес героїні Гетевей.

Патрік Браммелл і Енн Гетевей / © Getty Images

Пара акторів на знімках гуляла вулицями, багато сміялася, трималася за руки, в деяких моментах Енн навіть танцювала. Обидва були одягнені святково та гламурно. Гетевей привернула багато уваги через свою сукню, оскільки одягнула елегантний виріб насиченого синього кольору з із «металізованої» тканини від бренду Rabanne. Міді-сукня була без рукавів, із круглим вирізом та безліччю складок на спідниці. Вбрання акторки доповнювала «металева» сумка сріблястого кольору теж від Rabanne і босоніжки в тон сукні від відомого взуттєвого бренду Rene Caovilla, який відомий тим, що створив взуття для шоу Victoria's Secret.

Патрік Браммелл і Енн Гетевей / © Getty Images

Модний дім Rabanne, вбрання від якого носить акторка, прославився насамперед завдяки дивовижним виробам з різних і унікальних альтернативних матеріалів: пластику, паперу та металу. Одяг від модельєра Пако Рабанни носили багато зірок кіно, серед яких були такі акторки, як Одрі Гепберн та Джейн Фонда. Модельєр також прославився завдяки епатажному та футуристичному дизайну, що зробив його революціонером у світі моди 1960-х років.

Також нагадаємо, що окрім другої частини фільму «Диявол носить Prada», готується сиквел фільму «Щоденники принцеси», в якому також зіграла Енн. Буде це кардинально нова історія чи продовження старої, поки що до кінця не зрозуміло, однак про плани повернути героїв фільму оголосила студія Disney, а Гетевей особисто підтвердила чутки у своєму Instagram.