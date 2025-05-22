У гламурній сукні з 3D-квітами: Ель Феннінг зачарувала публіку гарним та романтичним вбранням

Ель Феннінг / © Associated Press

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Ніжна зовнішність Ель Феннінг ідеально підходить для романтичного вбрання принцеси з пишними спідницями, проте цього року для червоної доріжки 78-го Каннського кінофестивалю зірка вирішила вибрати інший стиль — сукню приталеного фасону.

Акторка одягла на прем’єру фільму «Сентиментальна цінність», у якому зіграла гламурну сукню-бюстьє від Armani Prive. Це було довге вбрання з декольте повністю розшите сріблястими лелітками.

Ель Феннінг / © Associated Press

По всій довжині сукню прикрашали 3D-квіти ніжно-рожевого кольору та зелене листя, яке додавало образу романтичний штрих.

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Ця аплікація повторювалася також на спині та подолі сукні.

Ель Феннінг / © Associated Press

Образ Ель доповнила прикрасами від Cartier, легким і ніжним макіяжем, а також лаконічною зачіскою — просто розпустила своє красиве густе волосся.

Ель Феннінг / © Associated Press

Також акторка та її колеги зробили селфі просто на червоній доріжці кінофестивалю, чим порушили правила.

Андерс Данієльсен Лі, Ель Фаннінг і Ренате Рейнсве / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press