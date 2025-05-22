ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

У гламурній сукні з 3D-квітами: Ель Феннінг зачарувала публіку гарним та романтичним вбранням

Її бліда сукня відрізнялася від того, що акторка одягала раніше на цей захід, проте такі зміни їй дуже пасували — сукня на Ель мала дивовижний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

Ніжна зовнішність Ель Феннінг ідеально підходить для романтичного вбрання принцеси з пишними спідницями, проте цього року для червоної доріжки 78-го Каннського кінофестивалю зірка вирішила вибрати інший стиль — сукню приталеного фасону.

Акторка одягла на прем’єру фільму «Сентиментальна цінність», у якому зіграла гламурну сукню-бюстьє від Armani Prive. Це було довге вбрання з декольте повністю розшите сріблястими лелітками.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

По всій довжині сукню прикрашали 3D-квіти ніжно-рожевого кольору та зелене листя, яке додавало образу романтичний штрих.

Ця аплікація повторювалася також на спині та подолі сукні.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Образ Ель доповнила прикрасами від Cartier, легким і ніжним макіяжем, а також лаконічною зачіскою — просто розпустила своє красиве густе волосся.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Також акторка та її колеги зробили селфі просто на червоній доріжці кінофестивалю, чим порушили правила.

Андерс Данієльсен Лі, Ель Фаннінг і Ренате Рейнсве / © Associated Press

Андерс Данієльсен Лі, Ель Фаннінг і Ренате Рейнсве / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie