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- Шоу-бізнес
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У гламурній сукні з 3D-квітами: Ель Феннінг зачарувала публіку гарним та романтичним вбранням
Її бліда сукня відрізнялася від того, що акторка одягала раніше на цей захід, проте такі зміни їй дуже пасували — сукня на Ель мала дивовижний вигляд.
Ніжна зовнішність Ель Феннінг ідеально підходить для романтичного вбрання принцеси з пишними спідницями, проте цього року для червоної доріжки 78-го Каннського кінофестивалю зірка вирішила вибрати інший стиль — сукню приталеного фасону.
Акторка одягла на прем’єру фільму «Сентиментальна цінність», у якому зіграла гламурну сукню-бюстьє від Armani Prive. Це було довге вбрання з декольте повністю розшите сріблястими лелітками.
По всій довжині сукню прикрашали 3D-квіти ніжно-рожевого кольору та зелене листя, яке додавало образу романтичний штрих.
Ця аплікація повторювалася також на спині та подолі сукні.
Образ Ель доповнила прикрасами від Cartier, легким і ніжним макіяжем, а також лаконічною зачіскою — просто розпустила своє красиве густе волосся.
Також акторка та її колеги зробили селфі просто на червоній доріжці кінофестивалю, чим порушили правила.