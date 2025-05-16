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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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320
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У гламурній сукні з декольте: модель Алессандра Амбросіо стала гостею галавечора

44-річна знаменитість активно проводить час у Франції, де відвідує різні заходи та демонструє розкішні вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Бразильська модель Алессандра Амбросіо стала гостею галавечора «Жінки в кіно» Фонду кіномистецтва Червоного моря, що відбувся у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Захід проводився в межах 78-го Каннського кінофестивалю, який зараз у розпалі у Франції.

Амбросіо з’явилася на заході у довгій чорній сукні від відомого бренду Zuhair Murad. У вбрання було глибоке декольте декороване стразами, а ось виконана сукня була з двох видів тканини — корсет був із оксамиту, а спідниця з атласного шовку.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Також спідниця сукні мала драпування у зоні талії та невеликий шлейф. Образ доповнювали «оперні» рукавички з оксамиту, прикрашені стразами та камінням, а також довгий шарф на шиї.

Макіяж Амбросіо доповнила гламурними прикрасами, яскравим макіяжем та зачіскою.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Цей захід модель відвідала після того, як її помітили із бойфрендом на вулиці у Каннах. Вони просто гуляли в стильних бохо-образах, які зараз у тренді.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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