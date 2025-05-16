У гламурній сукні з декольте: модель Алессандра Амбросіо стала гостею галавечора

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

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Бразильська модель Алессандра Амбросіо стала гостею галавечора «Жінки в кіно» Фонду кіномистецтва Червоного моря, що відбувся у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Захід проводився в межах 78-го Каннського кінофестивалю, який зараз у розпалі у Франції.

Амбросіо з’явилася на заході у довгій чорній сукні від відомого бренду Zuhair Murad. У вбрання було глибоке декольте декороване стразами, а ось виконана сукня була з двох видів тканини — корсет був із оксамиту, а спідниця з атласного шовку.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Також спідниця сукні мала драпування у зоні талії та невеликий шлейф. Образ доповнювали «оперні» рукавички з оксамиту, прикрашені стразами та камінням, а також довгий шарф на шиї.

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Макіяж Амбросіо доповнила гламурними прикрасами, яскравим макіяжем та зачіскою.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Цей захід модель відвідала після того, як її помітили із бойфрендом на вулиці у Каннах. Вони просто гуляли в стильних бохо-образах, які зараз у тренді.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press