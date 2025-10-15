ТСН у соціальних мережах

У гламурній сукні з лелітками: Наомі Воттс зачарувала фанатів вбранням і аксесуарами

Акторка вперше з’явилася на публіці після того, як отримала зірку на Алеї слави.

Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс мала оригінальний і ніжний вигляд, коли її сфотографували папараці в Лос-Анджелесі. Акторка того дня йшла на інтерв’ю в шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі».

Наомі обрала для ефіру сукню кремового відтінку і довжини міді від бренду Altuzarra. Вбрання мало високу горловину з драпуванням і було повністю розшите великими лелітками. Доповнила своє вбрання акторка не менш гламурними босоніжками з камінням, теж від Altuzarra, а також декількома золотими прикрасами. Був присутнім в її луку й чорний колір. На плечі вона накинула пальто, а от у руці несла сумку від Celine. Також акторка вдягнула сонцезахисні окуляри в темній оправі.

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Днем раніше акторка продемонструвала не менш ніжну сукню, але більш повсякденну. Наомі отримала зірку на Алеї слави, а підтримати її прийшов її старший син-красень і чоловік.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс із чоловіком і сином / © Associated Press

Наомі Воттс із чоловіком і сином / © Associated Press

