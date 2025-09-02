ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

У гламурній сукні зі стразами: Емілі Блант сяяла, як діамант, на прем'єрі фільму, в якому також знявся Усик

Старзи на сукні відбивали світло, немов венеційське скло, а силует був чистою фантастикою — сукня сиділа на фігурі зірки як влита.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Associated Press

Акторка Емілі Блант перервала знымання у фільмі «Диявол носить Prada 2», які зараз тривають в Нью-Йорку, і вирушила до Венеції. Зірка з’явилася на прем’єрі фільму «Незламний», який презентували в межах 82-го Венеційського кінофестивалю.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Для цього заходу Емілі обрала гламурну пряму і довгу сукню від Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2025. Її вбрання було повністю декороване сріблястими стразами, а також об’ємними аплікаціями на грудях і стегнах. Також оригінальності вбранню додавали елегантні драпування на спідниці.

Сукню Емілі носила в поєднанні з розкішними прикрасами від Tiffany & Co. з діамантами і рубінами та взуттям від Rene Caovilla на платформах.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Також у фільмі, прем’єру якого відвідала Блант, знявся український боксер Олександр Усик. Він зіграв у цій стрічці роль Ігоря Вовчанчина — реального професійного українського кікбоксера і бійця змішаного стилю, чемпіона світу з кікбоксингу.

Фільм «Нескорений» розповідатиме про життя і спортивну кар’єру колишнього борця і майстра змішаних єдиноборств Марка Керра. У вересні 1999 року він був нокаутований представником України Вовчанчиним.

Раніше Емілі Блант також відвідала фотоколл до цього фільму, на якому продемонструвала блакитну сукню від Schiaparelli в поєднанні із золотими босоніжками.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie