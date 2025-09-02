У гламурній сукні зі стразами: Емілі Блант сяяла, як діамант, на прем'єрі фільму, в якому також знявся Усик

Емілі Блант / © Associated Press

Акторка Емілі Блант перервала знымання у фільмі «Диявол носить Prada 2», які зараз тривають в Нью-Йорку, і вирушила до Венеції. Зірка з’явилася на прем’єрі фільму «Незламний», який презентували в межах 82-го Венеційського кінофестивалю.

Для цього заходу Емілі обрала гламурну пряму і довгу сукню від Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2025. Її вбрання було повністю декороване сріблястими стразами, а також об’ємними аплікаціями на грудях і стегнах. Також оригінальності вбранню додавали елегантні драпування на спідниці.

Сукню Емілі носила в поєднанні з розкішними прикрасами від Tiffany & Co. з діамантами і рубінами та взуттям від Rene Caovilla на платформах.

Також у фільмі, прем’єру якого відвідала Блант, знявся український боксер Олександр Усик. Він зіграв у цій стрічці роль Ігоря Вовчанчина — реального професійного українського кікбоксера і бійця змішаного стилю, чемпіона світу з кікбоксингу.

Фільм «Нескорений» розповідатиме про життя і спортивну кар’єру колишнього борця і майстра змішаних єдиноборств Марка Керра. У вересні 1999 року він був нокаутований представником України Вовчанчиним.

Раніше Емілі Блант також відвідала фотоколл до цього фільму, на якому продемонструвала блакитну сукню від Schiaparelli в поєднанні із золотими босоніжками.

