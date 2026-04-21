Шоу-бізнес
177
1 хв

У гламурному бомбері й навушниках зі стразами: Періс Гілтон запалила з діджей-сетом на івенті

Світська левиця в образі total black зі стразами з’явилася на заході Karl Lagerfeld.

Аліна Онопа
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

У Нью-Йорку відбулося святкування весняної кампанії Karl Lagerfeld Paris From Paris, With Love. На заході з запальним діджей-сетом виступила Періс Гілтон. Вона також сфотографувалася з величезним білим котом.

Світська левиця з’явилася там у всьому чорному. На ній був бомбер з нашивками у вигляді Карла Лагерфельда, його бірманської кішки Шупетт в окулярах та Ейфелевої вежі. Комір і зони біля кишень були викладені стразами.

Лук Періс доповнила топом, спідницею з білою хвилястою облямівкою-стібками, щільними колготами та ботфортами на шпильках. Через плече у неї висіла чорна сумка з золотим ланцюжком із підвісками теж від Karl Lagerfeld, на голові були навушники, оздоблені стразами, а на руках — каблучки з величезними діамантами.

Світська левиця також мала рожеве люстерко зі стразами, сонцезахисні окуляри та чорні рукавички без пальців з чорними стразами. Вона зробила рівне укладання, макіяж із коричневою помадою і французький манікюр.

Нагадаємо, Періс Гілтон у сукні з декольте до пупка сяяла на заході перед церемонією «Греммі».

