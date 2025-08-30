ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
272
1 хв

У гламурному "голому" вбранні з великими золотими лелітками: Сьюкі Вотергаус прибула до Венеції

Вона в цьому образі мала яскравий і зухвалий вигляд — саме так, як і належить попзірці.

Юлія Каранковська
Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Співачка та акторка С’юкі Вотергаус, яка також є дружиною відомого актора Роберта Паттінсона, прибула на 82-й Венеційський кінофестиваль.

У межах цього заходу вона відвідала фотоколл до фільму «Ламана англійська». Сьюкі позувала фотографам в ефектному комплекті від бренду Rabanne з ефектом градієнту, що включав топ і спідницю, зроблені з величезних золотих леліток.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Також на ній були чорні лакові туфлі від Valentino з ремінцями і на високих підборах. Вбрання Вотергаус також доповнила окулярами в чорній оправі, капроновими колготками і золотими сережками. Вбрання вона носила на голе тіло.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Нагадаємо, що у С’юкі та Роберта є донька, ім’я якої вони ще не розкрили публіці. Дівчинка народилася в березні 2024 року і С’юкі з нею вже навіть знялася для глянцю, але обличчя дитини не показала.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

