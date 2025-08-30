У гламурному "голому" вбранні з великими золотими лелітками: Сьюкі Вотергаус прибула до Венеції

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Співачка та акторка С’юкі Вотергаус, яка також є дружиною відомого актора Роберта Паттінсона, прибула на 82-й Венеційський кінофестиваль.

У межах цього заходу вона відвідала фотоколл до фільму «Ламана англійська». Сьюкі позувала фотографам в ефектному комплекті від бренду Rabanne з ефектом градієнту, що включав топ і спідницю, зроблені з величезних золотих леліток.

Також на ній були чорні лакові туфлі від Valentino з ремінцями і на високих підборах. Вбрання Вотергаус також доповнила окулярами в чорній оправі, капроновими колготками і золотими сережками. Вбрання вона носила на голе тіло.

Нагадаємо, що у С’юкі та Роберта є донька, ім’я якої вони ще не розкрили публіці. Дівчинка народилася в березні 2024 року і С’юкі з нею вже навіть знялася для глянцю, але обличчя дитини не показала.

