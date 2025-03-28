- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
У гламурному вбранні з корсетом: Софія Буш позувала на червоній доріжці церемонії
У Беверлі-Гіллз 27 березня відбулася 36-та щорічна церемонія вручення премії GLAAD Media Awards.
Світський захід минув у фешенебельному готелі Beverly Hilton, який зібрав у своїх стінах багатьох відомих особистостей, серед яких була помічена і акторка Софія Буш.
42-річна зірка вийшла на червону доріжку у довгому вечірньому вбранні від бренду Jean Pierre Khoury, який був виконаний у червоному кольорі.
Її лук включав гламурний корсет з баскою, повністю розшитий червоним бісером, а також пряму спідницю. Образ Софія доповнила червоним манікюром, туфлями в тон вбрання, легким макіяжем та простою зачіскою з розпущеним волоссям.
Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке Софія одягла на 19-те щорічне свято L'Oréal Paris Women Of Worth у листопаді минулого року. Тоді акторка вийшла на публіку в чарівному вбранні з прозорими рукавичками.