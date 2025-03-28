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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

У гламурному вбранні з корсетом: Софія Буш позувала на червоній доріжці церемонії

У Беверлі-Гіллз 27 березня відбулася 36-та щорічна церемонія вручення премії GLAAD Media Awards.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софія Буш

Софія Буш / © Associated Press

Світський захід минув у фешенебельному готелі Beverly Hilton, який зібрав у своїх стінах багатьох відомих особистостей, серед яких була помічена і акторка Софія Буш.

42-річна зірка вийшла на червону доріжку у довгому вечірньому вбранні від бренду Jean Pierre Khoury, який був виконаний у червоному кольорі.

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

Її лук включав гламурний корсет з баскою, повністю розшитий червоним бісером, а також пряму спідницю. Образ Софія доповнила червоним манікюром, туфлями в тон вбрання, легким макіяжем та простою зачіскою з розпущеним волоссям.

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке Софія одягла на 19-те щорічне свято L'Oréal Paris Women Of Worth у листопаді минулого року. Тоді акторка вийшла на публіку в чарівному вбранні з прозорими рукавичками.

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Getty Images

Софія Буш / © Getty Images

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

Софія Буш / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
106
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