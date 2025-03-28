У гламурному вбранні з корсетом: Софія Буш позувала на червоній доріжці церемонії

Софія Буш / © Associated Press

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Світський захід минув у фешенебельному готелі Beverly Hilton, який зібрав у своїх стінах багатьох відомих особистостей, серед яких була помічена і акторка Софія Буш.

42-річна зірка вийшла на червону доріжку у довгому вечірньому вбранні від бренду Jean Pierre Khoury, який був виконаний у червоному кольорі.

Софія Буш / © Associated Press

Її лук включав гламурний корсет з баскою, повністю розшитий червоним бісером, а також пряму спідницю. Образ Софія доповнила червоним манікюром, туфлями в тон вбрання, легким макіяжем та простою зачіскою з розпущеним волоссям.

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Софія Буш / © Associated Press

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке Софія одягла на 19-те щорічне свято L'Oréal Paris Women Of Worth у листопаді минулого року. Тоді акторка вийшла на публіку в чарівному вбранні з прозорими рукавичками.

Софія Буш / © Associated Press Софія Буш / © Getty Images Софія Буш / © Associated Press Софія Буш / © Associated Press Софія Буш / © Associated Press