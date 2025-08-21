- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 1 хв
У гламурному вбранні з лелітками: Моніка Левінскі вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку
Вона стала продюсеркою серіалу, тому з'явилася на його прем'єрі.
52-річна американська активістка Моніка Левінскі, яка відома насамперед скандалом в Овальному кабінеті Білого дому, відвідала зірковий захід — прем’єру кримінального мінісеріалу «Заплутана історія Аманди Нокс».
Перед камерами Моніка з’явилася в гламурному костюмі ніжного бежевого кольору, який складався з топа і спідниці-олівця нижче колін, що були повністю розшиті лелітками. Вбрання вона доповнила білими туфлями-човниками і кількома лаконічними прикрасами. Також Моніка зібрала волосся в легку зачіску і зробила вечірній макіяж.
Під час заходу вона також позувала з акторами серіалу, оскільки є однією з продюсерок проєкту. Також на фото можна побачити саму Аманду Нокс — якраз про її історію йдеться в серіалі.
Серіал розповідає історію американської студентки, яка приїжджає до Італії на навчання, але за кілька тижнів опиняється заарештованою за вбивство. У шоу показано боротьбу Аманди за доказ своєї невинності та повернення свободи, а також про те, чому влада і весь світ так рішуче її засудили.