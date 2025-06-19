У гламурному вінтажному вбранні від Mugler: Майлі Сайрус виступила в Парижі

Майлі Сайрус / © Getty Images

Реклама

Але окрім програми виступу, під час якої Майлі виконала свої хіти та пісні з нового альбому, також привернули увагу і її костюми, адже Сайрус вийшла на сцену у вінтажних образах. Два вбрання зірки були від відомого французького бренду Mugler, заснованого модельєром Тьєрі Мюглером.

Перший її лук включав чорний жакет і гламурне боді, розшите камінням з колекції осінь-зима 1996 року. Образ Майлі доповнила рукавичками та високою зачіскою із зібраним волоссям.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Міні сукня Сайрус була з колекції осінь-зима 1992 року і повністю розшита кристалами синього кольору. Сукня мала асиметричний поділ і декольте.

Реклама

Майлі Сайрус / © Getty Images

Коли співачка ходила на репетиції, її кілька разів бачили папараці на вулиці у Парижі. Також Майлі фотографували біля її готелю.