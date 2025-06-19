ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

У гламурному вінтажному вбранні від Mugler: Майлі Сайрус виступила в Парижі

Співачка Майлі Сайрус виступила у Парижі на камерному заході, організованому Spotify. Виступ став першим концертом Майлі у французькій столиці за 11 років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Getty Images

Але окрім програми виступу, під час якої Майлі виконала свої хіти та пісні з нового альбому, також привернули увагу і її костюми, адже Сайрус вийшла на сцену у вінтажних образах. Два вбрання зірки були від відомого французького бренду Mugler, заснованого модельєром Тьєрі Мюглером.

Перший її лук включав чорний жакет і гламурне боді, розшите камінням з колекції осінь-зима 1996 року. Образ Майлі доповнила рукавичками та високою зачіскою із зібраним волоссям.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Міні сукня Сайрус була з колекції осінь-зима 1992 року і повністю розшита кристалами синього кольору. Сукня мала асиметричний поділ і декольте.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Коли співачка ходила на репетиції, її кілька разів бачили папараці на вулиці у Парижі. Також Майлі фотографували біля її готелю.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie