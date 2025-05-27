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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

У "голій" мінісукні з мереживом і без бюстгальтера: британська модель продемонструвала спокусливий лук

Джессіка Гейл у відвертому вбранні сходила на вечірку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — похизувалася в Instagram своїм відвертим аутфітом, у якому вона сходила на вечірку під час відпочинку.

Білявка одягла «голу» чорну мінісукню з мереживом і на тонких бретельках. Під вбранням не було бюстгальтера, тож крізь мереживо просвічувалися її пишні спокусливі груди.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Свій образ Джессіка доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з рівним проділом, макіяж із довгими віями і французький манікюр. Вуха Гейл прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки — браслетами і каблучками. Зону декольте красуня вирішила залишити без прикрас, щоб не відволікати уваги від свого провокаційного вбрання.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у шоколадному купальнику похизувалася пружними сідницями.

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