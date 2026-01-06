ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
158
1 хв

У "голій" спідниці і куртці-бомбері: Крістен Стюарт блиснула трусами на вулицях Нью-Йорка

Папараці заскочили 35-річну акторку у зухвалому луку.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли вона прямувала на знімання.

Акторка обрала для свого виходу зухвалий образ. На ній був білий вкорочений топ, із-під якого визирала чорна бретелька від бюстгальтера, і чорна куртка-бомбер з картатою підкладкою з акцентним червоним.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Верх Крістен скомбінувала з прозорою бежевою спідницею-максі з блискітками, у якій вона блиснула чорними трусами. Взута вона була у чорні шкіряні ботильйони на високих платформах і підборах.

Стюарт зібрала волосся у високий пучок, випустивши недбалі пасма волосся і чубчик, та одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри у золотій оправі.

Нагадаємо, Крістен Стюарт у чорному вбранні з фігурним вирізом відвідала світський захід у Сан-Франциско.

158
