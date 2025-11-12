- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
У "голій" сукні і без бюстгальтера: дружина мільярдера Лорен Санчес у відвертому образі прийшла на вечірку
Лорен Санчес повеселилася на дні народженні Кріс Дженнер.
Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram Stories знімки свого відвертого образу, у якому вона була на вечірці з нагоди святкування 70-річчя бізнесвумен, зірки реаліті і матері сестер Кардашян-Дженер — Кріс Дженнер.
Лорен мала привабливий вигляд у чорній прозорій сукні з драпуванням. Вбрання мало оголену спину і глибокий виріз до пупка. Під сукню вона одягла лише чорні труси, а от оголені груди прикрила нюдовими накладками.
Аутфіт Санчес доповнила красивою зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем, діамантовим кольє із хрестиком та каблучками.
Нагадаємо, раніше Лорен Санчес показалася у в’язаній сукні, розшитїій перлинами, з пікантним декольте і без рукавів.