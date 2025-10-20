ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

У "голій" сукні і без бюстгальтера: Кірстен Данст викликала фурор своїм сміливим образом на галавечорі

Акторка вирішила привернути до себе увагу на заході провокаційним аутфітом.

Автор публікації
Аліна Онопа
Кірстен Данст

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст викликала справжній фурор своїм відвертим образом на галавечорі Музею Академії у Лос-Анджелесі.

Перед публікою вона постала «голій» мереживній сукні жовтого пастельного відтінку довжини максі з квітковим принтом і без рукавів від бренду Rodarte. Вбрання було прикрашене білими квітковими аплікаціями з лелітками і під ним були нюдові труси з високим посадженням і не було бюстгальтера.

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Данст зібрала волосся у зачіску, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і завершила аутфіт золотими прикрасами з камінням.

Кірсетн мала стрункий і провокаційний вигляд, який привертав увагу присутніх.

Нагадаємо, Кірстен Данст на прем’єру фільму «Грабіжник за покликанням» прийшла в образі від Valentino, який складався з червоного жакета з чорним бантом і картатих штанів.

Дата публікації
Кількість переглядів
157
