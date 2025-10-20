- Дата публікації
У "голій" сукні і без бюстгальтера: Кірстен Данст викликала фурор своїм сміливим образом на галавечорі
Акторка вирішила привернути до себе увагу на заході провокаційним аутфітом.
Кірстен Данст викликала справжній фурор своїм відвертим образом на галавечорі Музею Академії у Лос-Анджелесі.
Перед публікою вона постала «голій» мереживній сукні жовтого пастельного відтінку довжини максі з квітковим принтом і без рукавів від бренду Rodarte. Вбрання було прикрашене білими квітковими аплікаціями з лелітками і під ним були нюдові труси з високим посадженням і не було бюстгальтера.
Данст зібрала волосся у зачіску, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і завершила аутфіт золотими прикрасами з камінням.
Кірсетн мала стрункий і провокаційний вигляд, який привертав увагу присутніх.
Нагадаємо, Кірстен Данст на прем’єру фільму «Грабіжник за покликанням» прийшла в образі від Valentino, який складався з червоного жакета з чорним бантом і картатих штанів.