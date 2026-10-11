У "голій" сукні і без ліфчика: Емілі Ратаковскі у провокаційному образі позувала на церемонії

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

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Емілі Ратаковскі відвідала церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість у Лондоні.

Красуня з’явилася на заході у сміливому луку, який привернув увагу фотографів і гостей. На Емілі була довга прозора сукня від Gucci, виготовленій із тонкої сітчастої чорної тканини, оздобленої лелітками і квітковою вишивкою.

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Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Вбрання мало приталений силует, круглу горловину, довгі рукави і невеликий шлейф. Сукня чудово обтискала струнку фігуру моделі, підкреслюючи її тонку талію та жіночні вигини.

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Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Особливо пікантним образ робила прозора тканина, крізь яку просвічувалося тіло знаменитості. Ратаковскі вирішила відмовитися від бюстгальтера, а під сукню одягла лише чорні трусики. Таким чином вона вчергове продемонструвала свою любов до відвертих і провокаційних вбрань.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах та нюховий манікюр. Перед фотокамерами модель впевнено позувала, демонструючи своє вбрання з різних ракурсів.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі продемонструвала гарну фігуру у купальнику під час відпочинку в Греції.

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