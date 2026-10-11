ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
896
Час на прочитання
1 хв

У "голій" сукні і без ліфчика: Емілі Ратаковскі у провокаційному образі позувала на церемонії

35-річна американська модель продемонструвала відвертий аутфіт, який підкреслив її струнку фігуру та не залишив простору для уяви.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі відвідала церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість у Лондоні.

Красуня з’явилася на заході у сміливому луку, який привернув увагу фотографів і гостей. На Емілі була довга прозора сукня від Gucci, виготовленій із тонкої сітчастої чорної тканини, оздобленої лелітками і квітковою вишивкою.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Вбрання мало приталений силует, круглу горловину, довгі рукави і невеликий шлейф. Сукня чудово обтискала струнку фігуру моделі, підкреслюючи її тонку талію та жіночні вигини.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Особливо пікантним образ робила прозора тканина, крізь яку просвічувалося тіло знаменитості. Ратаковскі вирішила відмовитися від бюстгальтера, а під сукню одягла лише чорні трусики. Таким чином вона вчергове продемонструвала свою любов до відвертих і провокаційних вбрань.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах та нюховий манікюр. Перед фотокамерами модель впевнено позувала, демонструючи своє вбрання з різних ракурсів.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі продемонструвала гарну фігуру у купальнику під час відпочинку в Греції.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie