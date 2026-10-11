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- Шоу-бізнес
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У "голій" сукні і без ліфчика: Емілі Ратаковскі у провокаційному образі позувала на церемонії
35-річна американська модель продемонструвала відвертий аутфіт, який підкреслив її струнку фігуру та не залишив простору для уяви.
Емілі Ратаковскі відвідала церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість у Лондоні.
Красуня з’явилася на заході у сміливому луку, який привернув увагу фотографів і гостей. На Емілі була довга прозора сукня від Gucci, виготовленій із тонкої сітчастої чорної тканини, оздобленої лелітками і квітковою вишивкою.
Вбрання мало приталений силует, круглу горловину, довгі рукави і невеликий шлейф. Сукня чудово обтискала струнку фігуру моделі, підкреслюючи її тонку талію та жіночні вигини.
Особливо пікантним образ робила прозора тканина, крізь яку просвічувалося тіло знаменитості. Ратаковскі вирішила відмовитися від бюстгальтера, а під сукню одягла лише чорні трусики. Таким чином вона вчергове продемонструвала свою любов до відвертих і провокаційних вбрань.
Емілі розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах та нюховий манікюр. Перед фотокамерами модель впевнено позувала, демонструючи своє вбрання з різних ракурсів.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі продемонструвала гарну фігуру у купальнику під час відпочинку в Греції.