У "голій" сукні кольору лаванди: Дженна Ортега знову вибрала сміливе вбрання для виходу у світ
Дівчина та її стиліст знову змогли здивувати прихильників. Образ Дженни був сміливим і ніжним водночас.
Акторка Дженна Ортега, яка зіграла у «Венздей», привернула багато уваги своїм вбранням у Лос-Анджелесі. Дівчина відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards в ефектній «голій» сукні від Amiri з колекції весна-літо 2026.
Її сукня була ніжного пастельно-лавандового кольору і з повністю прозорого мережива у верхній частині та з легкою шифоновою спідницею. Підібрав вбрання для Дженни її стиліст Енріке Мелендес. На церемонії Ортега вручила Мелендесу спеціальну нагороду «Майбутнє моди» за його роботу.
Щоб сукня не демонструвала більше, ніж потрібно, груди акторки були заклеєні спеціальними силіконовими накладками в тон її шкірі. Іноді деякі зірки також використовують скотч, щоб приклеїти сукню і вона не сповзала.
Образ акторки доповнювали срібні босоніжки на високих підборах і вкорочена бордова шуба зі штучного хутра, а також гламурні й лаконічні прикраси з жовтим камінням. Волосся вона розпустила, зробила макіяж з такою ж ніжною лавандовою помадою на губах, а ось її брови були освітленими.
Останнім часом дівчина полюбляє епатажне вбрання з прозорими елементами або зі сміливими деталями. Наприклад, луком, який багатьох приголомшив, стало вбрання від Модного дому Givenchy, розроблене для колекції осінь-зима 2025 модельєркою Сарою Бертон. У цьому вбранні спідниця була прямою та чорною, а топ більше нагадував прикрасу, ніж одяг.