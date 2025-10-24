У "голій" сукні кольору лаванди: Дженна Ортега знову вибрала сміливе вбрання для виходу у світ

Дженна Ортега / © Associated Press

Реклама

Акторка Дженна Ортега, яка зіграла у «Венздей», привернула багато уваги своїм вбранням у Лос-Анджелесі. Дівчина відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards в ефектній «голій» сукні від Amiri з колекції весна-літо 2026.

Її сукня була ніжного пастельно-лавандового кольору і з повністю прозорого мережива у верхній частині та з легкою шифоновою спідницею. Підібрав вбрання для Дженни її стиліст Енріке Мелендес. На церемонії Ортега вручила Мелендесу спеціальну нагороду «Майбутнє моди» за його роботу.

Дженна Ортега / © Associated Press

Щоб сукня не демонструвала більше, ніж потрібно, груди акторки були заклеєні спеціальними силіконовими накладками в тон її шкірі. Іноді деякі зірки також використовують скотч, щоб приклеїти сукню і вона не сповзала.

Реклама

Образ акторки доповнювали срібні босоніжки на високих підборах і вкорочена бордова шуба зі штучного хутра, а також гламурні й лаконічні прикраси з жовтим камінням. Волосся вона розпустила, зробила макіяж з такою ж ніжною лавандовою помадою на губах, а ось її брови були освітленими.

Дженна Ортега / © Associated Press

Останнім часом дівчина полюбляє епатажне вбрання з прозорими елементами або зі сміливими деталями. Наприклад, луком, який багатьох приголомшив, стало вбрання від Модного дому Givenchy, розроблене для колекції осінь-зима 2025 модельєркою Сарою Бертон. У цьому вбранні спідниця була прямою та чорною, а топ більше нагадував прикрасу, ніж одяг.

Дженна Ортега / © Associated Press