ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

У "голій" сукні кольору лаванди: Дженна Ортега знову вибрала сміливе вбрання для виходу у світ

Дівчина та її стиліст знову змогли здивувати прихильників. Образ Дженни був сміливим і ніжним водночас.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Акторка Дженна Ортега, яка зіграла у «Венздей», привернула багато уваги своїм вбранням у Лос-Анджелесі. Дівчина відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards в ефектній «голій» сукні від Amiri з колекції весна-літо 2026.

Її сукня була ніжного пастельно-лавандового кольору і з повністю прозорого мережива у верхній частині та з легкою шифоновою спідницею. Підібрав вбрання для Дженни її стиліст Енріке Мелендес. На церемонії Ортега вручила Мелендесу спеціальну нагороду «Майбутнє моди» за його роботу.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Щоб сукня не демонструвала більше, ніж потрібно, груди акторки були заклеєні спеціальними силіконовими накладками в тон її шкірі. Іноді деякі зірки також використовують скотч, щоб приклеїти сукню і вона не сповзала.

Образ акторки доповнювали срібні босоніжки на високих підборах і вкорочена бордова шуба зі штучного хутра, а також гламурні й лаконічні прикраси з жовтим камінням. Волосся вона розпустила, зробила макіяж з такою ж ніжною лавандовою помадою на губах, а ось її брови були освітленими.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Останнім часом дівчина полюбляє епатажне вбрання з прозорими елементами або зі сміливими деталями. Наприклад, луком, який багатьох приголомшив, стало вбрання від Модного дому Givenchy, розроблене для колекції осінь-зима 2025 модельєркою Сарою Бертон. У цьому вбранні спідниця була прямою та чорною, а топ більше нагадував прикрасу, ніж одяг.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Красиві та оригінальні образи акторки Дженни Ортеги (19 фото)

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
458
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie