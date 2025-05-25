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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У "голій" сукні з камінням: модель захопила розкішним аутфітом від Zuhair Murad на закритті Каннського кінофестивалю

Прітіка Сваруп завдяки своєму красивому вбранню опинилася у центрі уваги на червоній доріжці.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Прітіка Сваруп

Прітіка Сваруп / © Getty Images

На Лазуровому узбережжі відбулася церемонія закриття 78-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці нашу увагу привернула модель Прітіка Сваруп, яка продемонструвала розкішний образ.

Вона сяяла перед фотокамерами у неймовірно красивій корсетній сукні на бретельках і з декольте у формі серця з кутюрної осінньої колекції 2024 бренду Zuhair Murad. Прозоре бежеве вбрання мало нюдову підкладку довжини міні і було оздоблене камінням із квітковим орнаментом.

Прітіка Сваруп / © Getty Images

Прітіка Сваруп / © Getty Images

Лук Сваруп доповнила чорними оксамитовими оперними рукавичками і накидкою, яка переходила у шлейф. Взута вона була у чорні босоніжки на високих платформах і шпильках.

Прітіка зробила скромну зачіску, макіяж із коричневою помадою і прикрасила вуха лаконічними діамантовими сережками.

Нагадаємо, Прітіка Сваруп сходила на вечірку у білій короткій сукні-жакеті із коміром, білими ґудзиками і накладними клапанами.

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