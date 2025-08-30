ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

У «голій» сукні з лелітками: Ізабелі Фонтана похизувалася стрункою фігурою на Венеційському кінофестивалі

42-річна бразильська модель зачарувала красивим образом на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ізабелі Фонтана

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Ізабелі Фонтана відвідала прем’єру фільму «Після полювання», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

На червоній доріжці модель з’явилася у розкішному образі, у якому прикувала увагу присутніх. На ній була нюдова прозора сітчаста сукня максі приталеного силуету, рясно розшита лелітками і бісером перламутрово-лавандового відтінку. Вбрання з кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 бренду Yara Shoemaker мало тонкі бретельки і пікантне декольте. У ньому Фонтана продемонструвала струнку фігуру і мала ефектний вигляд.

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Аутфіт Ізабелі доповнила босоніжками з камінням і гарним комплектом золотих прикрас із діамантами: сережками, кольє, браслетами і каблучками. Модель розпустила волосся, зробила макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах і нюдовий манікюр.

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

Нагадаємо, Ізабелі Фонтана продемонструвала стійку на голові.

Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie