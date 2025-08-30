- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
У «голій» сукні з лелітками: Ізабелі Фонтана похизувалася стрункою фігурою на Венеційському кінофестивалі
42-річна бразильська модель зачарувала красивим образом на червоній доріжці.
Ізабелі Фонтана відвідала прем’єру фільму «Після полювання», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.
На червоній доріжці модель з’явилася у розкішному образі, у якому прикувала увагу присутніх. На ній була нюдова прозора сітчаста сукня максі приталеного силуету, рясно розшита лелітками і бісером перламутрово-лавандового відтінку. Вбрання з кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 бренду Yara Shoemaker мало тонкі бретельки і пікантне декольте. У ньому Фонтана продемонструвала струнку фігуру і мала ефектний вигляд.
Аутфіт Ізабелі доповнила босоніжками з камінням і гарним комплектом золотих прикрас із діамантами: сережками, кольє, браслетами і каблучками. Модель розпустила волосся, зробила макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах і нюдовий манікюр.
Нагадаємо, Ізабелі Фонтана продемонструвала стійку на голові.