- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
У «голій» сукні з розрізами до стегна: італійська модель у сміливому образі сходила на івент
Сара Кроче любить носити провокаційні вбрання, які привертають увагу публіки і фотографів.
Італійська модель Сара Кроче потрапила до об’єктивів папараці, коли йшла на прем’єру фільму «April X» у місті Провіденс, штат Род-Айленд.
Для свого виходу вона обрала відвертий образ. На дівчині була чорна прозора сукня максі з флористичним принтом і квітковими аплікаціями зверху, під яку вона одягла лише труси з високим посадженням. Вбрання було без рукавів і мало високі розрізи до стегна з обох боків.
Сара доповнила лук чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила сережками-кільцями, а руки — каблучками з камінням.
Нагадаємо, Сара Кроче любить привертати увагу провокаційними аутфітами. Минулого разу вона одягла на вечірку мереживний корсет і була без бюстгальтера.