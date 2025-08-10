У «голій» сукні з розрізами до стегна: італійська модель у сміливому образі сходила на івент

Сара Кроче / © Getty Images

Італійська модель Сара Кроче потрапила до об’єктивів папараці, коли йшла на прем’єру фільму «April X» у місті Провіденс, штат Род-Айленд.

Для свого виходу вона обрала відвертий образ. На дівчині була чорна прозора сукня максі з флористичним принтом і квітковими аплікаціями зверху, під яку вона одягла лише труси з високим посадженням. Вбрання було без рукавів і мало високі розрізи до стегна з обох боків.

Сара Кроче / © Getty Images

Сара доповнила лук чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила сережками-кільцями, а руки — каблучками з камінням.

Нагадаємо, Сара Кроче любить привертати увагу провокаційними аутфітами. Минулого разу вона одягла на вечірку мереживний корсет і була без бюстгальтера.