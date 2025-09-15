У "голій" сукні з відкритим верхом: американська акторка у сміливому луку блиснула нерівномірною засмагою

Деша Поланко / © Getty Images

До об’єктиві папараці під час Тижня моди у Нью-Йорку потрапила американська акторка Деша Поланко. Жінка привернула увагу своїм сміливий образом.

Деша йшла на вечірку до нічного клубу у прозорій білій сукні максі з відкритим спереду верхом. Драпування сукні спадало на живіт. На акторці також була чорна білизна. Через трикутну форму бюстгальтера була помітна нерівномірна засмага — сліди від купальника.

Деша Поланко / © Getty Images

Аутфіт Поланко доповнила босоніжками на підборах, масивними браслетами і каблучками і золотими сережками-кільцями. Вона зробила зачіску з високим пучком, макіяж із акцентом на очах, нюдовий манікюр і червоний педикюр.