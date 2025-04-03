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- Шоу-бізнес
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У "голій" сукні з візерунком: ірландська акторка блиснула білизною на прем’єрі шпигунського трилера
45-річна Катріна Балф у сміливому образі з’явилася на кіноподії.
Ірландська акторка й модель Катріна Балф відвідала прем’єру фільму «Аматор» (The Amateur) із Рамі Малеком у головній ролі, яка відбулася у Jazz at Lincoln Center у Нью-Йорку.
Для своєї появи зірка обрала сміливий лук. На ній була чорна «гола» сукня з геометричним візерунком, високою горловиною і довгими рукавами, під яку вона одягла чорну білизну.
Аутфіт Балф доповнила чорними шкіряними туфлями. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із червоною помадою і білий манікюр. Вуха акторка прикрасила довгими сережками з перлинами.