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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
1 хв

У "голій" сукні з візерунком: ірландська акторка блиснула білизною на прем’єрі шпигунського трилера

45-річна Катріна Балф у сміливому образі з’явилася на кіноподії.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Катріна Балф

Катріна Балф / © Getty Images

Ірландська акторка й модель Катріна Балф відвідала прем’єру фільму «Аматор» (The Amateur) із Рамі Малеком у головній ролі, яка відбулася у Jazz at Lincoln Center у Нью-Йорку.

Для своєї появи зірка обрала сміливий лук. На ній була чорна «гола» сукня з геометричним візерунком, високою горловиною і довгими рукавами, під яку вона одягла чорну білизну.

Катріна Балф / © Getty Images

Катріна Балф / © Getty Images

Аутфіт Балф доповнила чорними шкіряними туфлями. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із червоною помадою і білий манікюр. Вуха акторка прикрасила довгими сережками з перлинами.

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