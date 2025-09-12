ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У "голій" сукні з вишивкою і шлейфом: Дакота Джонсон у чорному образі від Gucci викликала вау-ефект

Дакота Джонсон опинилася в центрі уваги, з’явившись на галавечорі Caring for Women, організованому фондом Kering Foundation у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Акторка для цього благодійного заходу обрала сміливу й ефектну прозору чорну сукню від Модного дому Gucci, прикрашену вишивкою з квітами та бабками.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Вбрання підкреслювало кожен рух і створювало вау-ефект. Також сукня повністю просвічувалася і демонструвала розкішну фігуру Дакоти та її спідню білизну — чорний сатиновий бюстгальтер і відповідні труси.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Але попри прозорість, сукня мала вишуканий і романтичний вигляд, завдяки гарній вишивці. Доповнила Дакота це вбрання манікюром винного кольору, високою зачіскою і прикрасами з діамантами. Також вона була взута в лаконічні босоніжки на підборах. Макіяж акторки також був стриманим, у нюдових тонах і без акцентів, що зробило сукню абсолютним центром уваги.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Але це провокаційне творіння Gucci було не єдиною «голою» сукнею, яка здивувала публіку того вечора, адже поки Дакота демонструвала її в Нью-Йорку, на іншому кінці світу — в Лондоні — в абсолютно прозорому вбранні всіх засліпила красою акторка Марго Роббі.

Австралійська зірка вийшла на червону доріжку з нагоди прем’єри фільму «Велика смілива красива подорож» і була одягнена в ніжну й «голу» сукню від Armani Privé з колекції весна-літо 20025.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie