У "голій" сукні з вишивкою і шлейфом: Дакота Джонсон у чорному образі від Gucci викликала вау-ефект

Дакота Джонсон / © Associated Press

Акторка для цього благодійного заходу обрала сміливу й ефектну прозору чорну сукню від Модного дому Gucci, прикрашену вишивкою з квітами та бабками.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Вбрання підкреслювало кожен рух і створювало вау-ефект. Також сукня повністю просвічувалася і демонструвала розкішну фігуру Дакоти та її спідню білизну — чорний сатиновий бюстгальтер і відповідні труси.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Але попри прозорість, сукня мала вишуканий і романтичний вигляд, завдяки гарній вишивці. Доповнила Дакота це вбрання манікюром винного кольору, високою зачіскою і прикрасами з діамантами. Також вона була взута в лаконічні босоніжки на підборах. Макіяж акторки також був стриманим, у нюдових тонах і без акцентів, що зробило сукню абсолютним центром уваги.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Але це провокаційне творіння Gucci було не єдиною «голою» сукнею, яка здивувала публіку того вечора, адже поки Дакота демонструвала її в Нью-Йорку, на іншому кінці світу — в Лондоні — в абсолютно прозорому вбранні всіх засліпила красою акторка Марго Роббі.

Австралійська зірка вийшла на червону доріжку з нагоди прем’єри фільму «Велика смілива красива подорож» і була одягнена в ніжну й «голу» сукню від Armani Privé з колекції весна-літо 20025.

Марго Роббі / © Associated Press