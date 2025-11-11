ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

У "голій" сукні зі стразами: ексдружина Ченнінга Татума — Дженна Д’юенн — з коханим прийшла на галавечір

44-річна акторка, продюсерка і танцівниця у пікантному образі завітала на івент.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженна Д’юенн

Дженна Д’юенн / © Associated Press

Колишня дружина актора Ченнінга Татума — Дженна Д’юенн — відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді. На захід вона прийшла у супроводі свого коханого — актора Стіва Казі.

Стів Казі і Дженна Д’юенн / © Associated Press

Стів Казі і Дженна Д’юенн / © Associated Press

Для своєї появи зірка обрала чорну прозору сукню по фігурі довжини максі на тонких бретельках з архівної колекції бренду Georges Chakra. Вбрання було прикрашене чорними стразами, щільними вставками і мереживом на ліфі та мало блискучий жакардовий поділ. Під сукню Дженна одягла чорну білизну.

Дженна Д’юенн / © Associated Press

Дженна Д’юенн / © Associated Press

Аутфіт Д’юенн доповнила хвилястим укладанням, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і манікюром гранатового відтінку. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, шию — діамантовим намистом, а на руці була каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, Дженна Д’юенн на одному із заходів з’явилася в егантному шовковому костюмі у піжамному стилі.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie