Дженна Д’юенн / © Associated Press

Колишня дружина актора Ченнінга Татума — Дженна Д’юенн — відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді. На захід вона прийшла у супроводі свого коханого — актора Стіва Казі.

Стів Казі і Дженна Д’юенн / © Associated Press

Для своєї появи зірка обрала чорну прозору сукню по фігурі довжини максі на тонких бретельках з архівної колекції бренду Georges Chakra. Вбрання було прикрашене чорними стразами, щільними вставками і мереживом на ліфі та мало блискучий жакардовий поділ. Під сукню Дженна одягла чорну білизну.

Дженна Д’юенн / © Associated Press

Аутфіт Д’юенн доповнила хвилястим укладанням, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і манікюром гранатового відтінку. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, шию — діамантовим намистом, а на руці була каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, Дженна Д’юенн на одному із заходів з’явилася в егантному шовковому костюмі у піжамному стилі.