У "голій" сукні зі стразами: ексдружина Ченнінга Татума — Дженна Д’юенн — з коханим прийшла на галавечір
44-річна акторка, продюсерка і танцівниця у пікантному образі завітала на івент.
Колишня дружина актора Ченнінга Татума — Дженна Д’юенн — відвідала щорічний галавечір Baby2Baby 2025 у Голлівуді. На захід вона прийшла у супроводі свого коханого — актора Стіва Казі.
Для своєї появи зірка обрала чорну прозору сукню по фігурі довжини максі на тонких бретельках з архівної колекції бренду Georges Chakra. Вбрання було прикрашене чорними стразами, щільними вставками і мереживом на ліфі та мало блискучий жакардовий поділ. Під сукню Дженна одягла чорну білизну.
Аутфіт Д’юенн доповнила хвилястим укладанням, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і манікюром гранатового відтінку. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, шию — діамантовим намистом, а на руці була каблучка з великим каменем.
Нагадаємо, Дженна Д’юенн на одному із заходів з’явилася в егантному шовковому костюмі у піжамному стилі.