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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
670
Час на прочитання
1 хв

У "голому" топі, прикрашеному камінням: Наташа Ліонн у несподіваному вбранні на прем'єрі мультфільму

Актриса вийшла у світ із незвичною для себе зачіскою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наташа Ліонн

Наташа Ліонн / © Getty Images

Акторка Наташа Ліонн з'явилася на прем'єрі мультфільму Universal Pictures "Поганці 2" у Голлівуді. В англомовній озвучці вона подарувала свій голос одному з персонажів, тож з'явилася на фотоколлі перед прем'єрою.

Для цього заходу Наташа обрала дуже ефектну сукню, оскільки її вбрання було від бренду Stella McCartney і мало повністю прозорий верх, який прикрашав декор великим каменям. Низ сукні був виконаний з чорного оксамиту, який був трохи задрапований. Сукню бренд презентував у новій колекції осінь-зима 2025.

Наташа Ліонн / © Getty Images

Наташа Ліонн / © Getty Images

Доповнила Наташа лук гламурними туфлями на підборах, а також безліччю аксесуарів. Незвично було й те, що зірка випрямила своє кучеряве від природи волосся й уклала в розкішну об'ємну зачіску.

Раніше вона також завітала до Нью-Йорка, де взяла участь у заході на Емпайр-Стейт-білдінг. Річ у тім, що в англомовній версії фільму "Смурфики" вона також озвучила одного з персонажів, тож узяла участь у промокампанії проєкту. Наташа з'явилась у чорній мінісукні у маленькі блакитні квіти, яку доповнювали дуже короткі шорти з рюшами. Вбрання акторки було від шанхайського бренду Shushu Tong. Сукня зірки також мала тоненькі бретельки та мереживо на декольте.

Наташа Ліонн / © Associated Press

Наташа Ліонн / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
670
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