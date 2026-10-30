У горах і з поцілунками на вершині: Кеті Перрі показала романтичну подорож із Джастіном Трюдо

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

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Американська співачка Кеті Перрі опублікувала нові фотографії з колишнім прем’єр-міністром Канади, 54-річним Джастіном Трюдо. Закохані вирушили на природу, де відсвяткували 42-річчя артистки, підкорюючи гірські схили та насолоджуючись часом удвох.

25 жовтня Кеті Перрі виповнилося 42 роки. З нагоди свята пара обрала незвичайний формат відпочинку — замість світських заходів і розкішних вечірок вони вирушили до національного парку Гранд-Каньйон в Арізоні.

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У своєму Instagram співачка опублікувала серію знімків, на яких показала подробиці своєї пригоди. Перрі та Трюдо спробували свої сили у скелелазінні, долаючи складний маршрут із металевими драбинами та страхувальним спорядженням.

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Кеті Перрі / © Instagram Кеті Перрі

На одному з кадрів вони позують на тлі вражаючих скельних пейзажів, а на іншому — цілуються на вершині.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

«Цього тижня „піднялася“ на 42-й рівень! Спочатку мені було якось байдуже — вік такий, ні те ні се… А потім мені пояснили, що 42 — це, власне, відповідь на все. І нехай я досі не розумію, у чому тут суть, — мені цілком комфортно бути 42-річною, якщо поруч зі мною — ти ♥️ Повертаюся до життя…», — написала співачка під публікацією.

Кеті Перрі виповнилося 42 роки / © Instagram Кеті Перрі

Джастін Трюдо / © Instagram Кеті Перрі

Зазначимо, чутки про роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо з’явилися влітку 2025 року, коли їх побачили разом у Монреалі. У жовтні того ж року пара фактично підтвердила свої стосунки, з’явившись разом на святкуванні дня народження співачки в Парижі.

У вересні 2026 року Перрі відверто розповіла про свої почуття до коханого в інтерв’ю журналу People, назвавши його коханням усього свого життя. За словами артистки, знайомство з Трюдо стало однією з найцінніших подій у нелегкому для неї періоді.

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Раніше Кеті Перрі була у стосунках з актором Орландо Блумом, від якого виховує доньку Дейзі. Джастін Трюдо був одружений із Софі Грегуар; у колишнього подружжя троє дітей.

Нагадаємо, раніше Кеті Перрі з новою зачіскою та у сукні з анімалістичним принтом привернула увагу на червоній доріжці.

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