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- Шоу-бізнес
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У гороховій сукні і в обіймах відомого актора: щаслива Памела Андерсон на радіоефірі
Акторка разом зі своїм колегою перебувають у промотурі фільму «Голий пістолет», у якому вони зіграли головні ролі.
Памела Андерсон разом із актором Ліамом Нісоном відвідала радіостанцію SiriusXM у Нью-Йорку, де вони розповіли про знімання у комедійному бойовику «Голий пістолет». До речі, ходять чутки, що саме під час знімань цього фільму між акторами закрутився роман. Памела та Ліам поки цього не коментують, але й не приховують на публіці ніжних почуттів одне до одного.
Приміром, на радіо для світлини Андерсон позувала в обіймах Нісона, пестливо і з щасливою усмішкою притулившись до нього.
Акторка мала чарівний вигляд. Вона була одягнена у романтичну чорну сукню міді у білий горошо із довгими рукавамик, чорні капронові колготи, які скомбінувала з чорними лакованими босоніжками на шпильках.
Памела накрутила волосся у гарні локони і, як зазвичай, була без макіяжу на обличчі — лише на губи нанесла глянцевий блиск. У вухах у зірки були діамантові сережки-цвяшки.
Нісон був одягнений у сірий вельветовий костюм, блакитну сорочку і замшеві графітові туфлі.
Нагадаємо, Памела Андерсон продемонструвала стильний аутфіт у білій сукні з розписаними вручну біло-жовтими квітами і в яскравих туфлях кольору лімончелло.