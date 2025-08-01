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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
515
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1 хв

У гороховій сукні і в обіймах відомого актора: щаслива Памела Андерсон на радіоефірі

Акторка разом зі своїм колегою перебувають у промотурі фільму «Голий пістолет», у якому вони зіграли головні ролі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон разом із актором Ліамом Нісоном відвідала радіостанцію SiriusXM у Нью-Йорку, де вони розповіли про знімання у комедійному бойовику «Голий пістолет». До речі, ходять чутки, що саме під час знімань цього фільму між акторами закрутився роман. Памела та Ліам поки цього не коментують, але й не приховують на публіці ніжних почуттів одне до одного.

Приміром, на радіо для світлини Андерсон позувала в обіймах Нісона, пестливо і з щасливою усмішкою притулившись до нього.

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Getty Images

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Getty Images

Акторка мала чарівний вигляд. Вона була одягнена у романтичну чорну сукню міді у білий горошо із довгими рукавамик, чорні капронові колготи, які скомбінувала з чорними лакованими босоніжками на шпильках.

Памела накрутила волосся у гарні локони і, як зазвичай, була без макіяжу на обличчі — лише на губи нанесла глянцевий блиск. У вухах у зірки були діамантові сережки-цвяшки.

Нісон був одягнений у сірий вельветовий костюм, блакитну сорочку і замшеві графітові туфлі.

Нагадаємо, Памела Андерсон продемонструвала стильний аутфіт у білій сукні з розписаними вручну біло-жовтими квітами і в яскравих туфлях кольору лімончелло.

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