ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

У гороховій сукні з пікантним розрізом до стегна: Кендалл Дженнер продемонструвала ефектний лук на галавечорі

Супермодель обрала гарний чорно-білий аутфіт з відкритими плечима, який доповнила туфлями в горошок.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер відвідала щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Для своєї появи знаменитість обрала грайливий аутфіт. На ній була чорно-біла сукня, створена на замовлення Модним домом Valentino. Вбрання складалося з чорного корсетного ліфа без бретельок, прикрашеного дрібним білим горошком, який красиво підкреслював тонку талію і струнку фігуру моделі.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Особливу увагу привертала довга атласна спідниця молочного відтінку з великими чорними горохами. Вона мала об’ємні банти на стегнах, високий пікантний розріз, який оголював ноги Кендалл, і довгий шлейф, що ефектно стелився підлогою.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Аутфіт Дженнер доповнила гостроносими туфлями-човниками білого кольору з дрібним чорним горошком і невисокими підборами.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл зібрала волосся у гладкий елегантний пучок з проділом посередині. Вона зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорними стрілками, а на губи нанесла помаду ніжного рожево-коричневого відтінку. У вухах у неї були лаконічні діамантові сережки. Червоний манікюр завершив її лук.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie