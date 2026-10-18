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- Шоу-бізнес
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У гороховій сукні з пікантним розрізом до стегна: Кендалл Дженнер продемонструвала ефектний лук на галавечорі
Супермодель обрала гарний чорно-білий аутфіт з відкритими плечима, який доповнила туфлями в горошок.
Кендалл Дженнер відвідала щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
Для своєї появи знаменитість обрала грайливий аутфіт. На ній була чорно-біла сукня, створена на замовлення Модним домом Valentino. Вбрання складалося з чорного корсетного ліфа без бретельок, прикрашеного дрібним білим горошком, який красиво підкреслював тонку талію і струнку фігуру моделі.
Особливу увагу привертала довга атласна спідниця молочного відтінку з великими чорними горохами. Вона мала об’ємні банти на стегнах, високий пікантний розріз, який оголював ноги Кендалл, і довгий шлейф, що ефектно стелився підлогою.
Аутфіт Дженнер доповнила гостроносими туфлями-човниками білого кольору з дрібним чорним горошком і невисокими підборами.
Кендалл зібрала волосся у гладкий елегантний пучок з проділом посередині. Вона зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорними стрілками, а на губи нанесла помаду ніжного рожево-коричневого відтінку. У вухах у неї були лаконічні діамантові сережки. Червоний манікюр завершив її лук.