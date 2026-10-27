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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

У гороховій сукні з пікантними вирізами і шлейфом: Кім Кардашян з далматинцями позувала на даху в Римі

46-річна зірка реаліті в оригінальному вбранні з’явилася на фотоколі в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян відвідала фотокол другого сезону серіалу «Все гаразд» (All’s Fair), який відбувся у Римі. Зірка позувала фотографам на даху будівлі з панорамним краєвидом на італійську столицю разом зі своїми колегами — Сарою Полсон, Нісі Неш-Беттс і Наомі Воттс.

Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс і Наомі Воттс / © Instagram Кім Кардашян

Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс і Наомі Воттс / © Instagram Кім Кардашян

Кім була одягнена в ефектну білу сукню у чорний горошок, яка підкреслила її пишні фігуру. Вбрання мало корсетний верх без бретельок із чашками, глибоким декольте і відвертими вирізами на стегнах, оздобленими білим мереживом.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Довга спідниця мала драпування, високий розріз спереду і розкішний шлейф, який красиво спадав на підлогу.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Аутфіт зірка доповнила туфлями на підборах від Jimmy Choo, який не було видно під вбранням.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Волосся Кім зібрала у високий кінський хвіст. Вона зробила макіяж із акцентом на очах, довгими віями і нюдовою помадою. Від прикрас знаменитість відмовилася, щоб не відвертати увагу від оригінальної сукні.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Родзинкою фотосету стали два далматинці, з якими Кардашян позувала на терасі. Чорно-біле забарвлення собак чудово гармоніювало з принтом її вбрання.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Колеги акторки теж обрали стильні образи. Сара Полсон з’явилася у чорному шкіряному ансамблі з незвичайним верхом, Нісі Неш-Беттс — у рожевому атласному костюмі з приталеним жакетом і довгою спідницею, а Наомі Воттс — у чорній асиметричній сукні без бретельок.

Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс і Наомі Воттс / © Instagram Кім Кардашян

Сара Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс і Наомі Воттс / © Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, у юридичній драмі «Все гаразд», створеній Раяном Мерфі, Кім Кардашян грає адвокатку Аллуру Грант. Сюжет розгортається навколо юридичної фірми в Лос-Анджелесі, яка спеціалізується на захисті інтересів жінок у складних шлюборозлучних процесах.

Прем’єра другого сезону серіалу на Disney+ запланована на 4 листопада.

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