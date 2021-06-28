У хорошій формі: Колін Фаррелл в самих шортах вийшов на пробіжку

У хорошій формі: Колін Фаррелл в самих шортах вийшов на пробіжку

45-річний ірландський актор був зазнімкований папараці в Лос-Андежелесі.

Колін Фаррелл вийшов на пробіжку вулицями міста. Мабуть, погода цього дня в Лос-Анджелесі була дуже спекотною, оскільки актор вирішив бігати в самих лише спортивних шортах, шкарпетках, кросівках та бандані на голові. Біг Фаррелл, зрозуміло, без маски. Втім, люди, які йшли позаду нього також вільно прогулювалися без масок.

Варто зазначити, що Колін перебуває у чудовій фізичній формі. Мабуть, спортом артист займається регулярно, оскільки зайвої ваги у нього, судячи з фотографії немає.

Колін Фаррелл / Getty Images

До речі, багато голлівудських зірок займаються спортом на свіжому повітрі. Хтось любить кататися на велосипеді, як Арнольд Шварценеггер, наприклад, а хтось бігає, як Різ Візерспун і Голді Гоун. Британський принц Гаррі, який раніше шив в Лондоні також бував помічений фотографами на пробіжці, але переїхавши до Санта-Барбари тепер віддає перевагу прогулянкам на байку.

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