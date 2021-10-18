У хорошій формі: Єва Лонгорія в кроптопі і лосинах вийшла на пробіжку

У хорошій формі: Єва Лонгорія в кроптопі і лосинах вийшла на пробіжку

46-річна акторка і продюсерка Єва Лонгорія активно пропагує спорт і здоровий спосіб життя.

Єва показала підписникам в Instagram фото з пробіжки, а також свою фотографію у всій красі, коли була одягнена в спортивний сірий топ на тонких бретельках і лосини з високою талією, а взута в білі кросівки.

"Коли ви в процесі бігу, але пейзаж дуже красивий, щоб не зробити фото", — підписала кадр акторка. До тренувань Єва ставиться серйозно, рідко їх пропускає і, навпаки, часто показує, як займається спортом у себе вдома або на задньому дворі.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Також Лонгорія поділилася відео зі свого тренування з видом на океан. Єва тренується в чорному костюмі на спеціальному батуті і, схоже, кайфує від цього процесу.

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