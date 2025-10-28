ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
125
1 хв

У готичній сукні: акторка Александра Даддаріо з’явилася на прем’єрі фільму

Вона полюбляє просте й однотонне вбрання, що вкотре довела.

Юлія Каранковська
Александра Даддаріо

Александра Даддаріо / © Associated Press

Александра Даддаріо, відома багатьом за роллю в першому сезоні серіалу «Білий лотос», вийшла у світ. Вона з’явилася на прем’єрі фільму «Я бажаю вам усього найкращого» в Нью-Йорку.

Акторка одягла готичну чорну сукню від бренду Fforme, вартість якої 1895 доларів. Вбрання було з довгою спідницею, високою горловиною і довгими рукавами. На перший погляд її сукня дуже проста, але насправді вона має незвичний косий крій, а виконана з тисненого атласу.

Александра Даддаріо / © Associated Press

Александра Даддаріо / © Associated Press

Завершували цей лаконічний вечірній лук ніжний макіяж, гостроносі туфлі й укладка з легкими локонами в ретростилі.

Раніше, нагадаємо, Александра відвідала захід у довгій червоній сукні від бренду V: PM Atelier. Вона мала довгі рукави і незвичайні складки на спідниці.

Александра Даддаріо / © Associated Press

Александра Даддаріо / © Associated Press

