- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
У готичній сукні: акторка Александра Даддаріо з’явилася на прем’єрі фільму
Вона полюбляє просте й однотонне вбрання, що вкотре довела.
Александра Даддаріо, відома багатьом за роллю в першому сезоні серіалу «Білий лотос», вийшла у світ. Вона з’явилася на прем’єрі фільму «Я бажаю вам усього найкращого» в Нью-Йорку.
Акторка одягла готичну чорну сукню від бренду Fforme, вартість якої 1895 доларів. Вбрання було з довгою спідницею, високою горловиною і довгими рукавами. На перший погляд її сукня дуже проста, але насправді вона має незвичний косий крій, а виконана з тисненого атласу.
Завершували цей лаконічний вечірній лук ніжний макіяж, гостроносі туфлі й укладка з легкими локонами в ретростилі.
Раніше, нагадаємо, Александра відвідала захід у довгій червоній сукні від бренду V: PM Atelier. Вона мала довгі рукави і незвичайні складки на спідниці.