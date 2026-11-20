Аріана Гранде / © Associated Press

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Аріана Гранде продемонструвала ефектний образ на прем’єрі фільму Focker-in-Law («Знайомство з Факерами — 3») у Лондоні. Для виходу на червону доріжку 33-річна співачка та акторка обрала чорну сукню від Vivienne Westwood, у якій поєдналися готична естетика та елегантність старого Голлівуду.

Аріана Гранде / © Associated Press

Вбрання було створено спеціально для Гранде. Воно вирізнялося корсетним ліфом, що підкреслював талію, та пишною спідницею-дзвоном довжиною до щиколоток. Сукню прикрашало чорне мереживо з квітковим візерунком, а напівпрозора тканина, що м’яко обрамляла плечі та зону декольте, додала образу театральності.

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Аріана Гранде / © Associated Press

Свій образ артистка доповнила чорними лакованими туфлями Christian Louboutin та лаконічними діамантовими сережками Swarovski. Волосся вона зібрала у гладенький пучок і зробила макіяж з акцентом на очі та винну помаду.

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Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Прем’єра відбулася в кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square. У фільмі Focker-in-Law Гранде зіграла Олівію — кохану та майбутню наречену Генрі, сина персонажа Бена Стіллера. У новій частині комедійної франшизи також знялися Роберт Де Ніро та Тері Поло.

Нагадаємо, раніше Аріана Гранде з’явилася на публіці зі своїм колишнім коханим, з яким знову почала зустрічатися.

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