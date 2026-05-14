У готичному ансамблі: акторка Аня Тейлор-Джой відвідала показ Dior

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Гостею заходу стала акторка Аня Тейлор-Джой, яка давня клієнтка і амбасадорка бренду.

Вона обрала витончений комплект чорного кольору, що вперше був представлений у колекції Dior як сукня, але дизайнер переосмислив для Тейлор-Джой свою роботу. Ансамбль складався з округлої мініспідниці з драпуванням та відповідного кроп-топа, який підкреслювався бантом на галтері. Також бант дублювався і на спідниці, яку носила акторка.

Образ доповнювало лише кілька деталей — чорні мюлі з відкритими пальцями, червоний манікюр і виразний макіяж.

Для круїзної колекції Джонатан Андерсон черпав натхнення зі світу кіно, мальовничих пейзажів Каліфорнії та культури вінтажних автомобілів. Показ розпочався з суконь із заниженим подолом, пошитих з прозорих тканин, після чого акцент змістився на вільному крої, необроблених подолах, зібраних текстурах та силуетах оверсайз. Також серед гостей показу була співачка Сабріна Карпентер, яка зачарувала усіх жовтою сукнею з квітами.

