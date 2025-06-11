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- Шоу-бізнес
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У графітовій футболці і білих джинсах: Джуліанна Мур сходила на радіоефір у Лондоні
64-річна акторка приїхала до Великої Британії з промокампанією свого нового фільму.
Папараці заскочили Джуліанну Мур у Лондоні, коли вона вийшла із студії Global Radio. Акторка була на радіоефірі шоу Heart Breakfast, яке ведуть британські радіоведучі Аманда Голден і Ешлі Робертс. Там Мур розповіла про знімання у новому психологічному трилері Echo Valley.
Для свого виходу акторка обрала стриманий лук. Вона скомбінувала футболку графітового відтінку з білими широкими джинсами зі стрілками. Взута вона була у шкіряні бежеві туфлі.
Джуліанна розпустила волосся, зробила макіяж із персиковими рум’янами і манікюр кольору гнилої вишні. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, на шиї — стильні сонцезахисні окуляри, а на шиї — золоте кольє.
Нагадаємо, Джуліанна Мур із дорослим сином-копією відвідала захід.