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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

У графітовій футболці і білих джинсах: Джуліанна Мур сходила на радіоефір у Лондоні

64-річна акторка приїхала до Великої Британії з промокампанією свого нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Getty Images

Папараці заскочили Джуліанну Мур у Лондоні, коли вона вийшла із студії Global Radio. Акторка була на радіоефірі шоу Heart Breakfast, яке ведуть британські радіоведучі Аманда Голден і Ешлі Робертс. Там Мур розповіла про знімання у новому психологічному трилері Echo Valley.

Джуліанну Мур / © Getty Images

Джуліанну Мур / © Getty Images

Для свого виходу акторка обрала стриманий лук. Вона скомбінувала футболку графітового відтінку з білими широкими джинсами зі стрілками. Взута вона була у шкіряні бежеві туфлі.

Джуліанна розпустила волосся, зробила макіяж із персиковими рум’янами і манікюр кольору гнилої вишні. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця, на шиї — стильні сонцезахисні окуляри, а на шиї — золоте кольє.

Нагадаємо, Джуліанна Мур із дорослим сином-копією відвідала захід.

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Дата публікації
Кількість переглядів
16
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