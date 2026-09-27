У графітовій мінісукні і з рожевою сумкою: Скарлетт Йоганссон в образі від Prada зазнімкували в Нью-Йорку

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

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Скарлетт Йоганссон вперше за довгий час потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли прямувала на відкриття Нью-Йоркського кінофестивалю, де відбулася прем’єра фільму «Паперовий тигр» від кінокомпанії NEON.

Для події 41-річна акторка обрала коротку графітову сукню без рукавів. Вбрання мало лаконічний крій, виріз-човник і приталений силует, який вдало підкреслив фігуру і стрункі ноги зірки.

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Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Вбрання Скарлетт поєднала з босоніжками кольору металік на високих підборах і з тонкими ремінцями. Контрастним акцентом луку стала невелика світло-рожева сумка Prada, яку вона тримала в руках.

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У вухах в Йоханссон були довгі сережки з камінням, а на руках — каблучки. Волосся вона уклала в легкі об’ємні хвилі, а в макіяжі зробила акцент на червоній помаді. Завершували образ молочний манікюр і темно-бірюзовий педикюр.

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