У худі та дутій куртці: Емілі Ратаковскі рятується від нью-йоркських морозів

32-річну модель знову заскочили фотографи на вулицях міста.

Емілі Ратаковскі одягла червону пухову куртку та синю толстовку у поєднанні з широкими синіми штанами для прогулянки Нью-Йорком.

Зірка провела напередодні Нового року відпустку на Кайманових островах і красувалася в Instagram знімками в бікіні, а тепер демонструє бездоганне почуття стилю у багатошаровому образі.

До свого зимового образу Ратаковскі додала камуфляжну бейсболку та одягла кросівки Adidas. Волосся модель розпустила, зробила насичений макіяж очей та губ, а в руках у неї був телефон.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Днем раніше зірку бачили у хутряній шапці та чоботях на платформі теж під час прогулянки Нью-Йорком.

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