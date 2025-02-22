У худі з Аль Пачіно: 18-річна дочка Джолі та Пітта потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Одна з доньок акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — Шайло — явно живе своїм найкращим життям у Лос-Анджелесі. 18-річна дівчина була в піднесеному настрої, коли її сфотографували дорогою на танці, які вона відвідує у Studio City.

Шайло Джолі / Фото: Getty Images

Дівчина була того дня у повсякденному одязі, що складався з мішкуватих світлих джинсів і чорного худі з каптуром, яке прикрашав спереду принт у вигляді кадру зі знаменитого фільму "Обличчя зі шрамом", у якому зіграв Аль Пачіно. Шайло несла на плечі сумку чорного кольору, а хоч на її голові і був каптур, все одно помітно, що волосся, яке вона нещодавно зовсім коротко обстригла, знову відростає.

Шайло Джолі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що танцями Шайло займається досить давно і навіть кілька разів ставала вірусною, коли відео з нею потрапляли до Мережі. Користувачі неодноразово хвалили її танцювальні навички.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підкорила своїми енергійними танцями

Нагадаємо також, що на своє повноліття Шайло подала документи до суду з проханням змінити прізвище Джолі-Пітт на мамине – Джолі.

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