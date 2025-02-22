У худі з Аль Пачіно: 18-річна дочка Джолі та Пітта потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Дівчина продовжує відточувати свої танцювальні навички у студії.
Одна з доньок акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — Шайло — явно живе своїм найкращим життям у Лос-Анджелесі. 18-річна дівчина була в піднесеному настрої, коли її сфотографували дорогою на танці, які вона відвідує у Studio City.
Дівчина була того дня у повсякденному одязі, що складався з мішкуватих світлих джинсів і чорного худі з каптуром, яке прикрашав спереду принт у вигляді кадру зі знаменитого фільму "Обличчя зі шрамом", у якому зіграв Аль Пачіно. Шайло несла на плечі сумку чорного кольору, а хоч на її голові і був каптур, все одно помітно, що волосся, яке вона нещодавно зовсім коротко обстригла, знову відростає.
Нагадаємо, що танцями Шайло займається досить давно і навіть кілька разів ставала вірусною, коли відео з нею потрапляли до Мережі. Користувачі неодноразово хвалили її танцювальні навички.
Нагадаємо також, що на своє повноліття Шайло подала документи до суду з проханням змінити прізвище Джолі-Пітт на мамине – Джолі.
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