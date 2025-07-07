У гумових чоботях та зі шлангом: Памела Андерсон позувала на своєму городі

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

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58-річна американська акторка та модель — Памела Андерсон — з’явилася у фотосесії для журналу Architectural Digest, присвяченого архітектурі та ландшафтному дизайну. Локацією для зніманнь став будинок її бабусі, куди вона переїхала, у невеликому містечку Лейдісміт, Канада, із власною ділянкою землі, на якій зірка розбила екологічний город та вирощує овочі, зелень та квіти.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела позувала як у одязі для робіт у саду — у гумових чоботях, гумових рукавичках, з лопатою та шлангом, так і в жіночних образах — пальто та сукнях.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

На городі Андерсон вирощує буряк, салат, редис, пряні трави, баклажани, помідори та ін. Особливо акторка пишається своїми трояндами сорту Yves Piaget, яких вона посадила вже 75 кущів, з них вона робить трояндову олію та додає до косметики.

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Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Як добриво вона використовує лише власний компост та листовий перегній — жодної «хімії». Частину зібраного врожаю Памела віддає до місцевих «харчових банків», тим, хто потребує, до церкви, а також сусідям.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Нагадаємо, ще одним затятим городником став ексфутболіст Девід Бекхем. Він багато часу проводить на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія, де доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. У Мережі він хизується своїм врожаєм.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images