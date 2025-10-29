ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
72
2 хв

У гумових чоботях і зі своїми собаками: Девід Бекхем знявся у фотосесії у себе на городі та пасіці

Ексфутболіст здивував шанувальників несподіванним фотозніманням.

Юлія Кудринська
Девід Бекхем у фотосесії для Country Life

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хвалиться в Мережі. Тож не дивно, що йому запропонували стати запрошеним редактором журналу Country Life, що висвітлює різні аспекти сільського життя.

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

На фото спортсмен позувала в луках від Boss: лляних сорочках, вельветових штанах, джинсах і гумових чоботях. Девід був зазнімкований у себе на городі, між грядками, на тлі вуликів і на причалі на водоймі.

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

Компанію Бекхему склали його собаки породи кокер-спанієль.

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

В інтерв’ю виданню Девід розповів про те, як він відкрив для себе радощі бджільництва і садівництва.

«Мої бабуся і дідусь усе життя прожили в районі Севен-Сістерс у Східному Сассексі, тож вони багато часу проводили за містом. Ми їздили туди кожні вихідні, як за розкладом. У суботу вранці мама саджала мене і моїх сестер (Лінн і Джоанн) у машину, і ми їхали до них провести день», — розповідає спортсмен.

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем у фотосесії для Country Life / © Instagram Девіда Бекхема

«Напевно, це передалося мені від мого дідуся Джо, оскільки мої батьки ніколи не були садівниками. Ніхто в моїй сім’ї не любив садівництво, крім дідуся Джо, який приходив до нас щонеділі доглядати за трояндами, і коли він ішов, все виглядало ідеально. А потім він приходив на наступну неділю і виявляв, що всі бутони троянд збиті, бо я ганяв футбольний м’яч. Хоч би як він мене любив, гадаю, це зводило його з розуму! Хоча я нічого не саджав разом із ним, я проявляв інтерес, і він розповідав мені про все, що робить, так що, гадаю, саме звідти й зародилася моя любов до садівництва, навіть якщо тоді я цього не усвідомлював», — ділиться Девід.

«Я знав, що, щойно у мене з’явиться заміський будинок, моя любов до сільської місцевості стане ще сильнішою, але я не уявляв, наскільки сильно», — зізнався Бекхем.

Раніше, нагадаємо, на честь Девіда Бекхема назвали квітку. Цу чудова нова троянда, яку буде представлено на Chelsea Flower Show у 2026 році.

