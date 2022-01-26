У хустці та ретроокулярах: Каньє Вест та Джулія Фокс під прицілами фотографів у Парижі

У хустці та ретроокулярах: Каньє Вест та Джулія Фокс під прицілами фотографів у Парижі

Зараз у серці Франції триває Тиждень високої моди, у якому беруть участь провідні світові бренди. Свої весняно-літні колекції бренди будуть представляти до 27 січня.

У порівнянні з минулими кількома роками цей Тиждень моди став наймасштабнішим за кількістю представлених колекцій, живих показів та кількістю зіркових гостей. В останні дні особлива увага прикута до нової дівчини американського репера Каньє Веста – 31-річної Джулії Фокс. Акторка прилетіла до Парижа зі своїм бойфрендом і разом вони щодня відвідують модні шоу.

Вчора пара також потрапила під приціл папараці. Джулія була з ніг до голови одягнена в чорні речі від Balenciaga: довге шкіряне пальто, маленька сумка, шифонова хустка на голові та рукавички. Шику образу додали сонцезахисні окуляри у ретростилі.

Джулія Фокс / Getty Images

Каньє був у своєму традиційному луку, поєднавши сіру толстовку, джинси, величезні чоботи та балаклаву. У руці знаменитість ніс рюкзак, а на руках у нього були рукавички.

Каньє Вест / Getty Images

Також у Instagram Джулія виклала відео в ефектному комбінезоні, чоботях та з сумкою Balenciaga Hourglass.

Таку ж сумку любить і часто носить і колишня дружина Веста Кім Кардашян. Поєднує зірка реаліті аксесуар теж із комбінезонами. Нещодавно ми писали про разючу схожість Джулії та Кім, прочитати матеріал можна тут.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Getty Images

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