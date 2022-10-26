У хустці та вбранні з пікантним декольте: Белла Хадід продемонструвала образ total black із золотими акцентами

Белла Хадід приїхала до Катару, щоб відвідати відкриття виставки Baghdad: Eye's Delight у Музеї ісламського мистецтва в Досі.

Для цієї події манекенниця обрала образ total black із золотими акцентами. На ній був чорний костюм із золотими ґудзиками, який складався із жакета з пікантним декольте і спідниці міді. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на шпильках, із зав'язками та з золотими прикрасами.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Вишуканості аутфіту додала чорна хустка, якою Белла покрила голову і обмотала навколо шиї. В руці вона тримала чорну сумочку. Макіяж смокі айс, чорний манікюр і золота каблучка завершили лук Хадід.

Нагадаємо, Хадід потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка у дивному луку. На ній була тепла широка сукня з вирізами на рукавах, колготки, чоботи Prada і червоно-білий чепчик.

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