У хустці з каштанами і "Софією Київською": Тіна Кароль презентувала патріотичну колаборацію

У хустці з каштанами і "Софією Київською": Тіна Кароль презентувала патріотичну колаборацію

Артистка випустила разом із українським брендом патріотичні хустки.

Тіна Кароль разом із українським брендом D.Olya створила колаборацію стильних хустинок із італійського шовку.

Хустинки представлені у двох дизайнах: "Києве мій" та "Мрійниця".

На фансторінці зірки зявилося відео, на якому Тіна постала у хустці із символікою Києва.

""Києве мій" - шовкові хустинки, де проілюстровані дорогі серцю головні символи Києва - зелені каштани, Софія Київська, Батьківщина-мати.

Тіна Кароль

"Мрійниця" - шовкові хустинки з журавликами - символом України і любові до рідної землі. Журавель – названий "Божою птицею" або "птахом Сонця", - йдеться у дописі.

Тіна Кароль

Частина прибутку з продажу хусток піде до благодійного фонду Тіни Кароль, який допомагає онкохворим дітям.

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