У хустці з каштанами і "Софією Київською": Тіна Кароль презентувала патріотичну колаборацію

Артистка випустила разом із українським брендом патріотичні хустки.
Тіна Кароль разом із українським брендом D.Olya створила колаборацію стильних хустинок із італійського шовку.
Хустинки представлені у двох дизайнах: "Києве мій" та "Мрійниця".
На фансторінці зірки зявилося відео, на якому Тіна постала у хустці із символікою Києва.
""Києве мій" - шовкові хустинки, де проілюстровані дорогі серцю головні символи Києва - зелені каштани, Софія Київська, Батьківщина-мати.
"Мрійниця" - шовкові хустинки з журавликами - символом України і любові до рідної землі. Журавель – названий "Божою птицею" або "птахом Сонця", - йдеться у дописі.
Частина прибутку з продажу хусток піде до благодійного фонду Тіни Кароль, який допомагає онкохворим дітям.
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