У хутрі та з в'язаною пов'язкою: порноакторка з "Холостяка-11" показала фото зі Швейцарських Альп

Адель Асанті поїхала відпочивати на гірськолижний курорт.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) — полетіла на відпочинок на кордоні між Швейцарією та Австрією. Звідти дівчина опублікувала в Instagram перше фото, позначивши локацію – Швейцарські Альпи.

Настя зробила селфі, на якому зазнімкована на тлі засніжених гір. Одягнена Адель у чорний верхній одяг з хутром і чорну кофту на блискавці. На голові у неї світла в'язана пов'язка, а на обличчі великі стильні окуляри.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

"Швейцаріє, привіт", — підписала світлину Асанті.

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