У хутряних навушниках та у довгому пальті: Белла Хадід продемонструвала новий образ

Образ моделі знову вийшов еклектичним.

Супермодель Белла Хадід — шанувальниця дуже незвичайного стилю в одязі, тому її луки часто дивують. Дівчина любить поєднувати образи з нульових із сучасними аксесуарами та оверсайз речами.

Зараз вона бере активну участь у Тижні моди в Нью-Йорку і з'являється на показах різних дизайнерів. Вчора модель сфотографували, коли вона йшла до машини. Белла була одягнена у довге картате пальто, вельветові штани та черевики. На очах у неї були сонцезахисні окуляри, на шиї шарф, а ось замість шапки дівчина обрала пухнасті навушники. У руках Белла несла велику червону валізу, яка насправді була дошкою для гри в нарди.

Белла Хадід / Getty Images

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