У хутряних окулярах і вбранні від Balenciaga: Кім Кардашян задає новий тренд

У хутряних окулярах і вбранні від Balenciaga: Кім Кардашян задає новий тренд

Зірка реаліті та інфлюенсерка продемонструвала образ зі стильними окулярами.

Кім Кардашян обожнює експериментувати зі своїми образами. Ось і цього разу зірка реаліті вирішила приємно здивувати фоловерів цікавим луком.

На знімках в Instagram Кім постала в усьому чорному. На ній було вбрання від Balenciaga, яке складалося з топа, високих рукавичок і лосин-ботфортів на шпильці.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

У руці вона тримала сумку зі штучного хутра. Але головним акцентом в її аутфіті були хутряні окуляри, які мали незвичний, але стильний вигляд. Кардашян задала новий тренд на аксесуар.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Довге волосся вона розпустила, вуха прикрасила розкішними сережками з камінням, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

До слова, у схожому образі total black Кім потрапила до об'єктивів папараці біля готелю в Нью-Йорку. Свій лук від Balenciaga вона доповнила великою бордовою сумкою і окулярами.

Кім Кардашян / Getty Images

Читайте також:

В обтислому комбінезоні і пишній накидці: Кім Кардашян на афтепаті в Нью-Йорку

У рожевому пальті і в компанії ексчоловіка : Кім Кардашян зазнімкували в Нью-Йорку

У сукні-сітці і на підборах: спокусливий образ Кім Кардашян для шоу

Кім Кардашян в Нью-Йорку (9 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання