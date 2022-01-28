У хутряній мініспідниці та спортивній вітрівці: Ріанна сходила на побачення

У хутряній мініспідниці та спортивній вітрівці: Ріанна сходила на побачення

Співачка Ріанна зараз часто потрапляє під приціл папараці у Нью-Йорку.

Вчора зірку заскочили дорогою на побачення з її коханим ASAP Rocky. 33-річна співачка, як завжди, мала дуже яскравий вигляд та привертала до себе увагу фотографів. Прямувала вона до ресторана Manhattan.

Одягнена Рірі була в синьо-чорну куртку-вітрівку яку поєднала з хутряною мініспідницею та хутряною горжеткою, яку несла в руках. Взута Рірі була в білі босоніжки на підборах і зі шнурівкою, яка обвивала її ноги майже до колін.

Ріанна / Getty Images

На шиї у зірки було кілька підвісок, у вухах були сережки-цвяшки, а довге чорне волосся було розпущене.

Днем раніше Рірі заскочили в іншому яскравому луці : помаранчевій дублянці з хутром, штанах кольору хакі, помаранчевій толстовці з капюшоном та сріблястих туфлях-човниках від by Gucci x Balenciaga. Артистка прямувала до взуттєвого магазину Flight Club.

Ріанна / Getty Images

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