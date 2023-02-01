У хутряній панамі і теплому костюмі: стильний Бред Пітт потрапив в об'єктиви папараці на знімальному майданчику

Папараці заскочили Бреда Пітта на знімальному майданчику нового трилера "Вовки" у Нью-Йорку.

Актор мав стильний вигляд. Він був одягнений у теплий комфортний костюм, який складався із флісового білого худі з капюшоном кольору кемел і сірими манжетами та екстравагантних плюшевих біло-бежевих штанів із бордовими вставками по боках і ззаду.

Бред Пітт / Фото: Getty Images

Аутфіт Бред доповнив хутряною панамою кольору кемел, карамельними окулярами-авіаторами і білими сліпонами. У руці зірка тримав синю теку, напевно зі сценарієм.

Фотографи зазнімкували Пітта ще в одному стильному луку, у якому його важко впізнати, адже у ньому він має набагато молодший вигляд. На акторові була помаранчева стьобана куртка, червона сорочка, жовта футболка з принтом, джинси і білі сліпони. Образ актор завершив зеленою шапкою, окулярами-авіаторами і червоним шопером.

Бред Пітт / Фото: Getty Images

До речі, у трилері також знімається Джордж Клуні, з яким Пітт вже мав попередній досвід знімань у фільмах "Одинадцять друзів Оушена" і "Прочитати і спалити". У новій стрічці вони грають вовків-одинаків, які виконують одну роботу.

Нагадаємо, "Вовки" – це фільм Apple TV+, який знімає режисер Джон Воттс. Він також є сценаристом і продюсером трилера. Раніше Воттс працював над трилогією про Людину-Павука.

Сюжет і деталі фільму поки що тримають у таємниці, оскільки знімання ще тривають. Дата прем’єри також невідома.

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